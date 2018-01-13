Житель Челябинска пытался разнести отделение связи

Житель Челябинска устроил дебош в отделении связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина пришел подразделение «Почты России», расположенное на улице Российской. В отделении была очередь. Челябинцу не понравилось, как работают операторы. Началась перепалка. Разъярившийся мужчина разбил стекла входной группы учреждения. Усмирять его пришлось специально вызванной охране.

В результате инцидента никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.01.18

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