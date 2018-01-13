Искусственный интеллект научился читать мысли

Ученые создали искусственный интеллект, способный читать и визуализировать мысли человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», людям показывали изображения, ученые фиксировали импульсы, возникавшие в мозге участников эксперимента, а нейросеть училась генерировать изображение, сообщает The Next Web.

Пока искусственный интеллект может визуализировать только простые фигуры и символы, однако в будущем ученые надеются создать систему мгновенной передачи команд от человека к оборудованию.

Челябинск, Павел Зварзин

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