Искусственный интеллект научился читать мысли

Ученые создали искусственный интеллект, способный читать и визуализировать мысли человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», людям показывали изображения, ученые фиксировали импульсы, возникавшие в мозге участников эксперимента, а нейросеть училась генерировать изображение, сообщает The Next Web.
Пока искусственный интеллект может визуализировать только простые фигуры и символы, однако в будущем ученые надеются создать систему мгновенной передачи команд от человека к оборудованию.
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