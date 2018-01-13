Прямо сейчас: Земле предсказали инопланетное вторжение

14 января на Земле должно произойти самое масштабное событие со времен открытия Америки: уфологи утверждают, что на нашу планету нападут инопланетяне.

Авторы версии заявляют, что в Солнечную систему уже вошли НЛО, которые должны доставить захватчиков к цели. Дата нападения выбрана не случайно: земляне ослабят бдительность, отмечая Старый Новый год, сообщает «Версия.инфо».

Скептики считают, что заявление уфологов не выдерживает никакой критики: даже на постсоветском пространстве Старый Новый год не является официальным или массовым праздником (напомним, само понятие появилось после того, как в 1918 году Россия перешла на Григорианский календарь, сместив все даты на 13 дней вперед: если бы страна до сих пор жила по Юлианскому календарю, то сегодня было бы только 31 декабря). По большей части, это просто лишний повод выпить или собраться с друзьями.

Традиция отмечать Старый Новый год есть в странах бывшей Югославии, некоторых кантонах Швейцарии, нескольких странах Африки и Японии. Чем должно заниматься остальное население Земли, чтобы не заметить вторжения пришельцев, не понятно, иронизируют скептики.

Впрочем, если уфологии ошиблись, у астрономов есть еще один подходящий повод, чтобы заявить о приближающемся конце света: к Земле подкрадывается астероид из группы Аполлонов. Этот космический странник практически неразличим из-за особенностей своего строения и с каждым годом сокращает свою траекторию вращения вокруг Земли. Так, в 2015 году астероид пролетел возле нашей планеты на расстоянии всего 423,8 тысяч км, отмечает VistaNews, к 2029 году это расстояние сократится почти вдвое, а в 20175 году «пришелец» приблизится на 150 тысяч км. В этот период пертурбация, вызванная Венерой, может кардинально изменить траекторию астероида, и он направится в сторону Земли. Учитывая, что масса астероида составляет 55 млн тонн, столкновение планеты с таким объектом может положить конец человеческой цивилизации.

Более точные прогнозы ученые обещают сделают к 2029 году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.01.18

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