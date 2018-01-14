Челябинские наркосбытчики умудрились «отмыть» 17 млн рублей

В Челябинске задержали несколько человек, подозреваемых в сбыте наркотиков через интернет-магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, наркотики продавали через интернет-магазин. Один из участников схемы открыл несколько интернет-кошельков в различных платежных системах, на которые покупатели переводили деньги в счет оплаты «товара». Затем суммы переводились на другие счета и обналичивались.

В целом, преступникам удалось легализовать более 17 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.01.18

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