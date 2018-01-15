В центре Челябинска насмерть сбили инвалида-колясочника

В Челябинске иномарка сбила инвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, жуткая авария произошла поздно вечером 14 января напротив ТРК «Родник».

Мужчина на инвалидной коляске пересекал дорогу на желтый мигающий сигнал светофора, когда его на скорости сшиб водитель Renault Sandero.

В результате столкновения инвалид вылетел из коляски и сильно ударился об асфальт.

Очевидцы происшествия вызвали «скорую», на место прибыл экипаж ДПС. Медики пыталась реанимировать пострадавшего, однако 55-летний мужчина скончался на месте.

Как отмечают челябинцы в соцсетях, погибшим оказался местный попрошайка. Одни предположили, что инвалид погиб, вклинившись в поток автомобилей, чтобы просить милостыню на перекрестке. Другие заявили, что, судя по времени и отключенным светофорам, мужчина пытался перебраться поближе к ТРК. Есть и третья версия: колясочник замешкался на «зебре», не сумев забраться на высокий бордюр.

В комментариях одна из горожанок обратила внимание на недоступность пешеходных дорожек возле ТРК «Родник» для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Там реально инвалиду одному, кроме как по дороге больше никак не проехать, одни бордюры», – написала челябинка в соцсетях, опубликовав фотографии развязок в центре города.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, по факту случившегося проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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