В Челябинске слесарь упал в шахту лифта

В Челябинске рабочий насмерть разбился в строящемся доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшую субботу в микрорайоне «Академ Риверсайд».

55-летний мужчина работал слесарем-сантехником в долгострое на улице Братьев Кашириных. При невыясненных обстоятельствах мужчина упал в шахту лифта с 9 этажа. От полученных травм рабочий скончался.

В обстоятельствах смерти мужчины разбирается Следственный комитет. В настоящий момент проводится проверка, тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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