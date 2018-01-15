Южноуральских чиновников накажут за «убийственные» горки

Прокуратура требует наказать администрацию Верхнеуральска за сомнительный аттракцион.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, многочисленные нарушения требований ГОСТ обнаружены в ходе проверки ледяной горки, установленной на главной площади города. Вопреки установленным нормам лестница сооружения сконструирована из скользкого материала – снега, покрытого льдом. К тому же на горке в принципе отсутствуют перила, что небезопасно для катающихся детей. На самой поверхности имеются глубокие выбоины.

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» обустройство мест массового отдыха населения, организация мероприятий по работе с детьми и молодежью, создание для них иных условий относится к вопросам местного значения.

По итогам прокурорской проверки главе Верхнеуральского городского поселения внесено представление об устранении допущенных нарушений закона. Также поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Отметим, озабоченность надзорных органов состоянием ледяных горок и, в целом, южноуральских городков не случайна.

С начала сезона обострилась проблема травмирования детей во время зимних катаний. Так, в канун Нового года в Чебаркуле 14-летний школьник при спуске с горы угодил в образовавшуюся на склоне дыру и сильно ударился о бортик ногой. В травмпункте подростку диагностировали закрытый перелом пальца. Впоследствии специалисты обследовали городок и пришли к выводу, что практически все объекты потенциально опасны для жизни и здоровья. Главный ледовый городок по решению властей снесли, а подрядчика за грубые нарушения при строительстве оставили без денег.

Еще один несчастный случай произошел в Сатке и на этот раз закончился гибелью ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент зафиксирован 21 декабря в микрорайоне Западный. 11-летний мальчик решил покататься с одной из горок, по предварительным данным, в недостроенном ледовом городке.

Школьник забрался на сооружение, но тут же сорвался и полетел вниз. В следующее мгновение на мальчишку рухнула ледяная глыба.

С повреждениями внутренних органов ребенка доставили в местную больницу, откуда затем увезли в Челябинск. Так и не придя в себя после операции, на прошлой неделе школьник скончался в областной клинической больнице. В настоящий момент по факту причинения смерти по неосторожности расследуется уголовное дело, в ходе которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц администрации, а также строителей. Известно, что недостроенный городок не была огорожен, в связи с чем мальчишка беспрепятственно проник на горку.

Челябинск, Юлия Димова

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