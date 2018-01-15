На Южном Урале клиентов банка обворовывали во время консультаций

В Челябинской области сотрудница банка попалась на краже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, на скамье подсудимых оказалась 22-летняя жительница Карабаша. По версии следствия, в период с марта по июнь 2017 года, выполняя обязанности консультанта кредитной организации, девушка опустошала банковские счета обращавшихся к ней за помощью посетителей.

Деньги с чужих карт предприимчивая дама снимала в момент проведения банковских операций.

Потерпевшими по делу признаны 39 человек, совокупный ущерб составил более 60 тысяч рублей. Пострадавшие карабашцы обратились в полицию.

В ходе проверки удалось установить личность воровки. Впоследствии консультанта уволили, на женщину завели уголовное дело о краже, с причинением значительного ущерба. Впоследствии обвиняемая во все созналась.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы в Карабашский городской суд.

Добавим, находчивой даме грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Димова

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