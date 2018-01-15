Челябинская оппозиция готовит забастовку избирателей

В Челябинской области сторонники Алексея Навального готовят новые акции протеста.

Как сообщил РИА «Новый День» координатор челябинского штаба Алексей Табалов, соответствующее уведомление сегодня подано в городскую администрацию. Организаторы мероприятия наравне с коллегами из других городов намерены провести «Забастовку избирателей», организовав шествие по проспекту Ленина от памятника Курчатову до сквера на Алом поле.

Антивыборную демонстрацию планируют завершить митингом в поддержку несостоявшегося кандидата в президенты России. Заявленное число участников – 2,5 тысячи человек.

Аналогичное уведомление также подано штабом Навального в Магнитогорске. Однако в отличие от челябинских оппозиционеров, магнитогорцы предложили чиновникам на выбор сразу несколько площадок для проведения акции. О согласовании одной из них станет известно спустя три дня.

В Челябинске сторонники внесистемной оппозиции пытаются утвердить единственный маршрут, предпочитая не думать, на сколько затянется согласование подобной акции.

Напомним, проведения ноябрьского митинга с участием самого Навального челябинский штаб добивался ровно 2,5 месяца.

За это время в администрацию города было подано 80 уведомлений, на 79 из которых были получены отказы.

Игнорирование запланированной забастовки оппозиция намерена обжаловать в суде.

Как уже сообщал «Новый День», о массовом бойкоте выборов-2018 Алексей Навальный заявил после отказа ЦИК 25 декабря регистрировать групп избирателей по его выдвижению в президенты.

Сам Навальный, напомним, лишен пассивного избирательного права в связи с судимостью по тяжкой статье. Спустя несколько дней оппозиционер обратился в Верховный суд с иском на решение Центризбиркома. 30 декабря Верховный суд признал законным решение об отказе. В ответ Навальный направил кассационную жалобу в апелляционную инстанцию ВС России.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.01.18

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