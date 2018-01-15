В Челябинске упали цены на многокомнатные квартиры

В Челябинске многокомнатные хрущевки и брежневки упали в цене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты проанализировали динамику цен на рынке вторичного жилья.

За год стоимость квартир старой постройки, в среднем, сократилась на 5,6%, в отдельных случаях снижение достигло 25%. Менее востребованным оказалось просторное жилье в отдаленных районах Челябинска.

К примеру, пятикомнатную квартиру в Металлургическом районе сегодня можно приобрести за 2,25 миллиона рублей.

За время экспонирования ценник снизился на 450 тысяч рублей, сообщают аналитики портала N1. Однако падение цен фиксируется не только на окраине города.

Так, стоимость пятикомнатной квартиры в панельном доме на улице Труда за прошедший год опустилась с 4,45 миллиона рублей до 3,3 миллиона рублей.

Эксперты объясняют падение цен низким спросом на многокомнатные квартиры, устаревшим жилфондом и общей неблагоприятной обстановкой на рынке недвижимости.

Напомним, цены на квадратные метры в Челябинске и загородное жилье начали падать в конце 2015 года. За прошедший год квартиры в новостройках подешевели на 5%, ценник на вторичное жилье опустился на 8%.

Добавим, в соседнем Екатеринбурге цены на многокомнатные квартиры устаревшего жилфонда в отдельных случаях снизились на 30%.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.01.18

Челябинская оппозиция готовит забастовку избирателей. / Экс-председатель, разоривший южноуральский сельхозкопператив, отправится в колонию. / На Южном Урале клиентов банка обворовывали во время консультаций. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»