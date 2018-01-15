Жители Аши третьи сутки сидят без воды

В одном из микрорайонов Аши прорвало магистральный трубопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальная авария произошла в минувшую субботу на улице Ленина. Вода из лопнувшей трубы затопила проезжую часть, значительно осложнив проезд автомобилям.

В результате ЧП без холодной воды остались жители как минимум четырех многоквартирных домов по улице Ленина – №36, №38, №40 и №42.

В воскресенье к указанным домам организован подвоз питьевой воды в период с 12 до 14 часов, с 18 до 20 часов, пишет газета «Стальная искра». В настоящий момент на месте аварии работает восстановительная бригада, коммунальщики устраняют и образовавший на дороге каток. Сроки устранения течи и возобновления подачи воды в жилой микрорайон на данный момент неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.01.18

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