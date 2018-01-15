В Челябинске девочке-инвалиду, сломавшей ногу на батуте, в 40 раз снизили компенсацию

Родители челябинской школьницы, пострадавшей в парке отдыха, не получили заявленные миллионы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального райсуда, с и иском о взыскании более двух миллионов рублей с муниципального учреждения социального обслуживания и МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина» обратилась мама девочки-инвалида.

Заявительница указала, что осенью 2016 года ее дочь в сопровождении сотрудников реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья отправилась в челябинский парк, чтобы попрыгать на батутах. Момент получения ребенком травмы засняли на любительскую видеокамеру.

На кадрах видно, как девочка около минуты радостно взмывает вверх, приземляется на ноги и снова подпрыгивает. В какой-то момент ребенок неожиданно выскакивает из страховочной петли, падает с высоты, вдвое выше своего роста, летит головой вниз и бьется о край батута.

В результате происшествия челябинка получила перелом бедра, проходила длительное лечение и была вынуждена перейти на домашнее обучение. По мнению истицы, несчастный случай произошел по вине сотрудников парка, не обеспечивших безопасный отдых посетителей, а также педагогов, не уследивших за ее ребенком.

Ни один из ответчиков с предъявленными обвинениями не согласился. Представитель парка заявил, что ответственность за случившееся полностью лежит на ООО «Активный отдых», отвечающем за батут. МАУ лишь заключает с компанией договор аренды.

Сотрудники социального учреждения, в свою очередь, отметили, что посещение парка культуры и отдыха было предусмотрено планом культурно-досуговых мероприятий. Ответчик отметил, что данная информация была опубликована на сайте учреждения, соответствующие уведомления были развешаны и на специальном стенде. При этом никаких возражений от родителей девочки по поводу запланированных мероприятий к ним не поступало.

Выслушав мнения сторон, суд частично удовлетворил требования заявителя, взыскав с муниципального учреждения в пользу матери пострадавшей 40 тысяч рублей, в пользу самой девочки – 10 тысяч рублей. ПКиО им.Гагарина был признан по делу ненадлежащим ответчиком. К компании-арендатору гражданские требования заявлены не были.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в 10-дневный срок.

Челябинск, Юлия Димова

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