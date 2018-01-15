«В больницу – все равно что на кладбище»: южноуральских врачей обвиняют в гибели пациентов

Жители Увельского района подозревает врачей в халатности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагический случай с педагогом на пенсии из села Красносельское произошел в новогодние праздники.

1 января у пожилой женщины сильно разболелся живот. Пенсионерку на «скорой» увезли в хирургическое отделение больницы Южноуральска. Там пенсионерку осмотрели, но никаких патологий не обнаружили, в итоге отправили к районному терапевту.

В связи с тем, что пациентку сильно тошнило, сельские медики заподозрили у нее кишечную инфекцию и положили в стационар.

Женщине назначили курс антибиотиков, капельницу с физраствором, однако с каждым днем ей становилось все хуже.

По словам родных, после очередного врачебного осмотра они настоятельно просили направить бабушку на УЗИ, однако доктор заявил, что обследование могут провести лишь после новогодних праздников. Обращаться в областную больницу увельские медики пожилую пациентку также отговорили, отметив, что в Челябинск имеет смысл ехать только с результатами «ультразвука».

Не дождавшись гарантированной государством медицинской помощи, родные повезли бабушку в клинику Пласта на платное обследование. В дороге пенсионерка не раз теряла сознание, стонала, пытаясь справиться с адской болью.

«УЗИ показало кишечную непроходимость, и бабушку почти сразу забрали в операционную. За те дни, что были упущены, отмерла большая часть тонкого кишечника, его пришлось удалить, – цитирует ChelDoctor внучку пациентки. – Врачи удивлялись: «Вы как до такого состояния бабушку довели?». Но ведь она всё это время была в больнице, под присмотром врачей. Вот только лечили они сначала инфекцию, потом панкреатит, а в выписке написали, что у бабушки был колит».

10 января южноуральская пенсионерка скончалась в реанимации, так и не придя в сознание после второй операции на кишечник.

Родные винят в произошедшем сельских докторов, отмечая, что их непрофессионализм стоил человеку жизни. Местные жители добавляют, что это далеко не первый случай – больных в медучреждение Увелки отвозят, словно на кладбище: не дожидаясь обследований, пациенты разных возрастов частенько умирают от мучительных болей.

Семья погибшей пенсионерки намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в гибели женщины.

Челябинск, Юлия Димова

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