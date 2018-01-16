В Челябинске маршрутка протаранила иномарку, есть пострадавшие

В Челябинске пассажирка маршрутки пострадала в ДТП с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева. 20-летний водитель микроавтобуса Peugeot, двигаясь по маршруту №54, столкнулся с автомобилем BMW. Автоледи за рулем иномарки отбросило на металлическое ограждение.

По данным ГИБДД, в результате происшествия травмы получила молодая девушка, находившаяся в салоне микроавтобуса. Медики диагностировали у нее ушиб головы и отправили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.01.18

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