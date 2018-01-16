Изгонял бесов: пьяный челябинец заживо сжег старушку

В Челябинске арестовали мужчину, убившему пожилую женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Центрального района, преступление произошло вечером 12 января в частном доме по улице Трактовой.

Сожитель старушки выпивал вместе с молодым приятелем в ее доме. После очередной бутылки гость нашел канистру с бензином и надышался ядовитыми парами. В результате токсического опьянения у мужчины начались галлюцинации.

В неадекватном состоянии он подошел к 87-летней бабушке и облил ее горючим, а затем поджег. Когда на пенсионерке загорелась одежда, а вместе с ней и вся кожа, собутыльники сбили пламя и уложили пострадавшую на кровать, а сами продолжили выпивать. «Они накрыли старушку тряпками, так она пролежала 12 часов, после чего умерла от болевого шока», – поясняет помощник прокурора Центрального района Алена Трапезникова.

Вскоре поджигателя задержали. В отношении ранее судимого 32-летнего челябинца возбудили уголовное дело по факту убийства. Накануне по ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. Задержанный уже дал признательные показания. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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