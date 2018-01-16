Дело главы южноуральского села, выдававшей участки за взятки, передано в суд

Главу Баландинского поселения Красноармейского района будут судить за серию коррупционных преступлений.

Как уже сообщал «Новый День», сельской чиновнице предъявлено обвинение в растрате, покушении, а также превышении должностных полномочий, покушение и получении взятки.

По версии следствия, в 2016 году глава Баландино получила взятки от местных жителей на общую сумму 220 тысяч рублей за незаконное предоставление двух земельных участков на территории поселения. Также, превышая должностные полномочия, она незаконно предоставила гражданам четыре земельных участка стоимостью более 400 тысяч рублей и покушалась на получение взятки в сумме 500 тысяч рублей за выделение еще трех наделов.

Следователи полагают, что чиновница также присвоила имущество сельского поселения стоимостью более 40 тысяч рублей. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. В рамках расследования уголовного дела председателю совета депутатов Баландинского поселения внесено представление об устранении причин, способствовавших преступлению.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.01.18

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