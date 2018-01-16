Морозы не отступают: на Южном Урале похолодает до -30

Челябинскую область к концу недели снова заморозит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогноз на предстоящие несколько дней опубликовали синоптики Челябинского гидрометцентра.

Очередное похолодание ожидается уже грядущей ночью: на юге региона столбики термометра опустятся до отметки -26 градусов, в остальных территориях -16, -21 градус.

Завтра днем по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных районах туманы, изморозь. Температура воздуха в дневные часы -8, -13 градусов, на юге до -16.

В четверг и пятницу в отдельных районах пройдет небольшой снег, ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Днем по области -10, -15 градусов, в ночные часы -20, -25 градусов. Наибольший «минус» синоптики прогнозируют в ночь на пятницу в горах Южного Урала, где столбики термометра опустятся до -30 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

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