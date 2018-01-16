Молодую челябинку намотало на колеса попавших в ДТП легковушек

В Челябинске девушка-пешеход погибла под колесами двух автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертельная авария произошла сегодня днем в районе перекрестка Свердловского проспекта и улицы Островского.

По словам очевидцев, ВАЗ-21099, двигаясь с большой скоростью в противоположную от центра сторону, не поделил дорогу с корейской иномаркой. От удара 99-ую развернуло на пешеходный переход, по которому шла 19-летняя горожанка. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

В пресс-службе ГИБДД города информацию о случившемся подтвердили, однако подробности сообщить не смогли.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.01.18

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