Заболеваемость ОРВИ в Челябинске за неделю выросла в 2,5 раза

В Челябинске превышен эпидпорог по ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского Роспотребнадзора, после новогодних праздников во всех южноуральских муниципалитетах отмечен рост заболеваемости простудными инфекциями по всем возрастным группам.

За вторую неделю января зарегистрировано 19 тысяч 597 жалоб на ухудшение самочувствия, показатель составил 59,32 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости ниже пороговых значений на 4%.

В Челябинске в период с 8 по 14 января зафиксировано 9 тысяч 275 заболевших ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели в 2,5 раза и уровня эпидпорога на 1%.

Наибольший прирост заболеваемости наблюдается среди школьников от 7 до 14 лет, а также подростков.

По данным лабораторных исследований, в регионе преимущественно циркулируют возбудители парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, случаев гриппа не зарегистрировано.

В связи с возобновлением занятий в школах руководителям образовательных учреждений рекомендовано проводить мероприятия, чтобы не допустить массовой заболеваемости среди учащихся. К таковым относится «утренний фильтр» с отстранением от занятий детей, имеющих признаки ОРВИ.

Челябинск, Юлия Димова

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