Тихий добрый свет: в челябинском музее выставлена редкая икона

В Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка чудотворной иконы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе учреждения, икона Божией Матери «Взыскание погибших» – довольно необычный образ, нечасто встречающийся в русских храмах.

Икона написана в 1904 году на горе Афон «во благословение христолюбивым жителям». На обороте уникального экспоната имеется соответствующая запись, что также большая редкость. Однако написана ли она для какого-то храма или это чей-то подарок, остается загадкой.

Хранители музея называют чудом сам факт, что икона пережила послереволюционные годы, и относятся к изображению с особым трепетом, отмечая, что от лика утешительницы родительской скорби исходит «тихий добрый свет».

По одной из версий, именно благодаря образу этой иконы Михаил Лермонтов написал знаменитую «Молитву». Также известно, что «Взыскание погибших» – любимая икона блаженной Матроны Московской.

Выставка продлится до 31 января.

Челябинск, Юлия Димова

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