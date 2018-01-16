Южноуралец остался жив, получив пулю в висок

В Магнитогорске водителя иномарки расстреляли в упор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загадочную историю обсуждают в соцсетях местные жители.

В минувшее воскресенье в жилом дворе по проспекту Ленина в Магнитогорске был замечен автомобиль «Дэу Нексия». Проходившие мимо горожане обнаружили внутри лежащего без сознания мужчину. Пострадавшего с пулевым ранением в висок госпитализировали.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В салоне автомобиля были обнаружены четыре гильзы.

По предварительным данным, стрелявший в водителя находился в машине, однако мотивы нападения пока не установлены.

Южноуральцы на просторах интернета выдвигают свои версии произошедшего. Одни считают, что из мужчины выбивали долги, другие – что ему отомстили за любимую женщину.

В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливается личность преступника, опрашиваются очевидцы.

Отметим, подстреленный магнитогорец выжил, однако до сих пор остается в реанимации городской больницы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.01.18

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