«Банальный случай»: на Южном Урале водителя «скорой» оштрафовали за попытку спасти пациента

В Челябинской области машины экстренных служб попали под прессинг системы видеофиксации нарушений ПДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной сбой в работе Госавтоинспекции при отсылке «писем счастья» почувствовали на себе сотрудники скорой помощи Златоуста.

Водителю медицинского автомобиля, перевозившего тяжело больного пациента в челябинскую больницу, на основании данных с камер, установленных на трассе М-5, выписали штраф за превышение скоростного режима.

По предварительным данным, реанимобиль мчался по трассе со скоростью 130 километров в час с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, однако, изучив видеоматериалы, полицейские оштрафовали мнимого нарушителя на 500 рублей. В настоящий момент станция скорой помощи обжалует постановление в суде.

Напомним, о несуществующих нарушениях, выявляемых в автоматическом режиме, российские автомобилисты сообщают не первый год. Дошло до того, что камеры штрафуют не тех водителей, путая не только номер каждого десятого автомобиля, но даже тип кузова.

Нередко за проезд на красный привлекают водителей скорых и пожарных, мчащихся на вызов с мигалками. Представители ГИБДД признают, что дело в невнимательности проверяющих видеосъемку сотрудников: камера определить данную ситуацию не в силах.

Не иначе, как дикостью, подобные нарушения прав как рядовых водителей, так и сотрудников экстренных служб, не назовешь. Однако у руководства станции скорой помощи Златоуста на этот счет особое мнение. «Подобные ситуации периодически возникают на любой станции скорой помощи, и мы в рабочем порядке эти вопросы решаем, – заявил РИА «Новый День» исполняющий обязанности главврача медучреждения Андрей Цеховских. Собеседник агентства отметил, что случай банальный, после чего категорически отказался давать какие-либо комментарии по поводу выписанного штрафа, заявив, что заниматься разбором этой ситуации у него нет времени.

При этом на вопрос корреспондента, какие последствия для водителей могут навлечь некорректные штрафы ГИБДД, г-н Цеховских отметил, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно, но администрация вправе предъявить конкретный иск водителю, если были, к примеру, нарушены его должностные инструкции. В пресс-службе министерства здравоохранения проблемы в фиксацией нарушений мчащихся на вызов сотрудников также не видят, конкретно по этой ситуации полагаясь на решение суда.

Челябинск, Юлия Димова

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