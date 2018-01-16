Ущерб – десятки миллиардов: предприятие РМК обвинили в подрыве национальных интересов страны

Активисты движения «Стоп ГОК» обратились к президенту России с просьбой проверить работу предприятия Русской медной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для обращения к Владимиру Путина и генпрокурору Юрию Чайке стала деятельность Михеевского горно-обогатительного комбината, разрабатывающего одно из 50 крупнейших месторождений медно-порфировых руд в мире. ГОК расположен в Варненском районе Челябинской области.

Участники экологического движения на своей странице в соцсетях заявили, что «в Челябинской области имеются факты, подтверждающие действия по подрыву национальных интересов России, в том числе с возможным использованием коррупционных схем». Согласно последнему ответу, полученному из регионального управления Роспотребнадзора, ЗАО «Михеевский горно-обогатительный комбинат», принадлежащий АО «Русская Медная Компания», до настоящего дня не введен в эксплуатацию.

«Это значит, что предприятие 1 класса опасности с объёмами отходов более 13 миллионов тонн в год не платит за негативное воздействие на окружающую среду. Наше с вами государство не получает порядка 10-15 миллиардов рублей в год», – отмечают общественники.

Напомним, в пригороде Челябинска та же компания занимается строительством Томинского ГОКа.

«Официально заявляется, что отходы Томинского ГОКа будут отходами 5 класса опасности (практически неопасные). Плата за размещение отходов составляет один рубль за одну тонну. Согласно данным независимых экспертов, эти отходы являются отходами как минимум 3 класса (умеренно опасные), а то и выше. Цена за размещение 3 класса составляет 1 тысяча 327 рублей за тонну, – продолжают авторы письма. – Это означает, что за год работы Томинский ГОК при производительности в 28 миллионов тонн обязан будет выплачивать за размещение отходов более 36 миллиардов рублей ежегодно».

Заявляя о сокрытии реального ущерба окружающей среде, эко-активисты настаивают на немедленной проверке Михеевского ГОКа за весь период работы предприятия – с 2012 года, а также проведения независимой экспертизы по установлению класса опасности отходов как Михеевского, так и Томинского комбинатов с привлечением общественности и экспертов мирового уровня, не запятнавших себя в коррупционных делах.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.01.18

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