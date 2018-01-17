Южный Урал снова окутал смог

В четырех городах Челябинской области объявлены НМУ 1 степени опасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, с вечера 16 января наблюдаются на территории Челябинска, Сатки, Карабаша и Коркино.

В этот период сохраняется слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия. Кроме того, предупреждение о возникновении НМУ объявлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Особый экологический режим будет действовать на Южном Урале как минимум до 19 часов 17 января.

Напомним, в период смога промышленным предприятиям предписано снизить объемы выбросов вредных веществ в атмосферу. Остальным организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение воздуха. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Юлия Димова

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