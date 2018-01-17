На Южном Урале многодетная мать задушила младенца

Жительница Челябинской области призналась в убийстве новорожденного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующий случай произошел 14 января в Снежинске. Сообщение о мертвом малыше поступило из городского роддома.

В ходе расследования выяснилось, что 42-летняя женщина принесла ребенка медикам, заявив, что малыш скончался во время домашних родов.

Впоследствии на теле новорожденного эксперты обнаружили следы насильственной смерти. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ.

На допросе женщина призналась, что родила малыша в ванной и там же задушила. Известно, что горожанка воспитывает еще четырех детей. Убийство новорожденного женщина объяснила тяжелым материальным положением в семье.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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