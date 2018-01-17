Челябинская команда сыграет в Высшей лиге КВН

Челябинские юмористы попали в телевизионную лигу КВН.

Как сообщили РИА «Новый День» в Международном союзе клуба веселых и находчивых, определен состав участников Высшей лиги по итогам прошедшего в Сочи фестиваля «КиВиН-2018», в котором участвовали команды из России, дальнего и ближнего зарубежья.

Наряду со сборной Великобритании и Большого Московского государственного цирка в «телек» попала сборная из Челябинска «Театр Уральского зрителя», выступавшая в блоке финалистов Премьер-лиги.

В Высшей лиге-2018 челябинцы посоревнуются и с другими уральскими командами КВН – «Сборной бывших спортсменов» из Пермского края, «Борцами» из ХМАО, а также командой «Наполеон Динамит», ранее игравшей за Челябинск, а ныне представляющей Тюменскую область.

Финал фестиваля «КиВиН-2018» покажут 28 января на Первом канале.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.01.18

Саткинские чиновники выделили многодетным семьям землю на задворках. / На Южном Урале многодетная мать задушила младенца. / У доверчивого южноуральца сняли с банковской карты 300 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»