Южноуралец отморозил ноги в лесу

Житель Миасса едва не лишился ног, заблудившись в лесу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о пострадавшем мужчине поступило из охотничьей избы на горе Ицыл 16 января.

У дежурившего в лесу охотника в тот день гостил 36-летний приятель. Однако чтобы добраться до избушки, южноуралец рисковал собственной жизнью. По пути следования из поселка Тыелга мужчина заблудился в лесу. В поисках нужной дороги он провел не один час, в итоге сильно обморозил ноги.

На пальцах ног вздулись волдыри, в итоге пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

Прибывшие на место спасатели транспортировали южноуральца на снегоходе обратно в поселок Тыелга, где передали подоспевшим сотрудникам «скорой».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.01.18

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