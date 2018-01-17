Дубль два: сотни работников общественного транспорта Челябинска оставили без денег

Работники обанкроченного МУП «Челябавтотранс», перешедшие на работу в «Общественный городской транспорт», жалуются на невыплату зарплат.

Как сообщила РИА «Новый День» председатель профкома автотранспортного предприятия Людмила Черепанова, о финансовых неурядицах на вновь созданном предприятии, обслуживающем муниципальные автобусные маршруты, стало известно еще в конце прошлого года.

Челябинские транспортники не получили аванс за декабрь, а выйдя на работу после новогодних праздников, выяснили, что и конечной зарплаты в ближайшее время им не видать.

По плану рассчитаться с работниками бухгалтерия ОГТ должна была 15 января. Когда этого не случилось, транспортники потребовали от руководства хоть каких-то объяснений, однако администрация предприятия комментировать задержку зарплат категорически отказалась.

Связаться с депутатом городской думы Дмитрием Холодом, возглавляющим «Общественный городской транспорт» Челябинска не удалось: помощник парламентария обещал передать руководителю информацию, однако сроки не уточнил.

В свою очередь, начальник управления городского транспорта Роман Болотов в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» заявил, что впервые слышит о невыплате денег сотрудникам.

Но перед этим появилась информация, что г-на Болотова в числе прочих лично пригласили на завтрашнее собрание работников ОГТ, поэтому не знать о жалобах горожан, оставшихся без средств к существованию, чиновник не мог.

Транспортники признаются, что обеспокоены не столько самой задержкой зарплат (ее срок пока не превысил установленные по закону 15 дней), сколько возможным повторением прошлогодней ситуации в МУП «Челябавтотранс».

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2016 года Арбитражный суд Челябинской области признал муниципальное предприятие несостоятельным и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Работникам прислали уведомления о сокращении. Весной 2017-го более пятисот сотрудников «ЧАТа» разом остались без положенных денег.

Устав от обещаний, в июне транспортники вышли на пикет, требуя заработанные деньги, в том числе компенсации за отпуск и прочие доплаты. Объем задолженности на тот период достигал 27 миллионов рублей – каждый из работников не дополучил от 40 до 100 тысяч рублей. Власти пообещали в ближайшее время перечислить деньги транспортникам, однако по факту рассчитались с рабочими лишь через два месяца.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.01.18

Молодую челябинку поймали с четырьмя десятками пакетиков «синтетики». / Южноуралец отморозил ноги в лесу. / На ММК приступают к основному этапу строительства новой аглофабрики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»