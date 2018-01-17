Компанию депутатов Госдумы и южноуральского парламента обвиняют в крупном мошенничестве

Челябинская аптечная сеть «Классика» стала фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным зампрокурора Челябинска Евгения Онорина, надзорный орган проверил законность постановления о возбуждении уголовного дела и не выявил каких-либо нарушений.

По версии следствия, в 2015-2016 годах «Классика» не исполняла взятые на себя обязательства по оплате поставок лекарственных препаратов из Областного аптечного склада. В результате последнему причинен ущерб в размере более миллиона рублей.

Впоследствии сеть аптек заявила о финансовой несостоятельности. В сентябре 2017 года Арбитражный суд признал «Классику» банкротом. Долг перед кредиторами превысил 230 миллионов рублей, еще 735 миллионов компания задолжала поставщикам, более полумиллиарда – работникам и порядка 80 миллионов – налоговикам.

Отметим, аптечная сеть принадлежит супруге депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова. Владелица компании Лена Колесникова является депутатом Законодательного собрания региона.

Челябинск, Юлия Димова

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