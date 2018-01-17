Челябинский фотограф шантажировал модель «голыми» снимками

Жительница Челябинска обвинила фотографа в шантаже и домогательствах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история стала достоянием общественности после того, как женщина обратилась за помощью к администраторам группы челябинских фотографов и моделей. Девушка рассказала, что несколько лет назад участвовала в фотосессии местного фотохудожника. По окончании проекта фотограф стал уговаривать ее сняться обнаженной, та ему отказала и благополучно об этом забыла.

Спустя несколько лет отвергнутый челябинец наткнулся в сети на снимки все той же модели. Естественно, фото в стиле ню принадлежали не ему, а другому фотографу. Мужчина вновь связался с девушкой, пообещав разослать красочные фотографии ее друзьям и знакомым, если она не согласится на откровенную фотосессию и не вступит в с ним в половую связь. В ответ жертва домогательств пригрозила шантажисту уголовным делом, однако тот продолжил ее запугивать.

Тогда челябинка пошла в полицию и написала на обидчика заявление. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, изучается переписка фотографа и модели в соцсетях.

Челябинск, Юлия Димова

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