Киднеппинг по-южноуральски: школьница заявила, что ее похитили

В Коркинском районе полицейские спасли блуждающего на улице ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе районного отдела МВД, история произошла накануне днем в поселке Первомайский.

Во время патрулирования территории полицейские заметили играющую в одиночестве 9-летнюю девочку. Оперативники решили узнать у ребенка, все ли в порядке, на что школьница ответила, что ее отравили неизвестным веществом.

Юная селянка пояснила, что неизвестная женщина усадила ее в автомобиль, накормила непонятно чем, затем надела на голову пакет и увезла в неизвестном направлении.

Девочка не смогла пояснить, сколько времени провела с похитительницей, также пострадавшая не помнит, как вновь очутилась на улице.

Поверив ребенку на слово, полицейские повезли школьницу на обследование в больницу, однако предварительный диагноз о токсическом отравлении неизвестным веществом не подтвердился. Затем девочку отправили на прием к психиатру. Специалисту пациентка призналась, что от начала и до конца выдумала историю собственного похищения. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, с ребенком работают сотрудники ПДН. Известно, что девочка воспитывается в благополучной семье.

Жесткий «развод» силовиков коллеги доверчивых патрульных объясняют безграничной фантазией 9-летней школьницы.

Челябинск, Юлия Димова

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