В Челябинске грабитель, угрожая хлопушкой, обчистил салон сотовой связи

В Челябинске неизвестный напал на салон сотовой связи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , дерзкое ограбление произошло накануне вечером на улице Чичерина. Мужчина в маске ворвался в магазин «Евросеть» и, пригрозив продавцу расправой, выгреб из кассы всю выручку, заодно прихватил товар и скрылся.

Но перед этим, по словам очевидцев, злоумышленник, решив припугнуть покупателей, взорвал в руках детскую хлопушку.

По факту грабежа с угрозой применения насилия возбудили уголовное дело. Ущерб, причиненный салону сотовой связи, оценили в 80 тысяч рублей. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В настоящий момент ведется розыск грабителя. На месте преступления работает полиция и кинологи.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.01.18

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