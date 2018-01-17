В Челябинске грабитель, угрожая хлопушкой, обчистил салон сотовой связи

В Челябинске неизвестный напал на салон сотовой связи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дерзкое ограбление произошло накануне вечером на улице Чичерина. Мужчина в маске ворвался в магазин «Евросеть» и, пригрозив продавцу расправой, выгреб из кассы всю выручку, заодно прихватил товар и скрылся.
Но перед этим, по словам очевидцев, злоумышленник, решив припугнуть покупателей, взорвал в руках детскую хлопушку.
По факту грабежа с угрозой применения насилия возбудили уголовное дело. Ущерб, причиненный салону сотовой связи, оценили в 80 тысяч рублей. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
В настоящий момент ведется розыск грабителя. На месте преступления работает полиция и кинологи.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 17.01.18
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