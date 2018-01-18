Задержан подозреваемый в гибели южноуральского срочника

Следователи задержали военнослужащего пермской части, подозреваемого в гибели срочника из Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День» , 20-летний магнитогорец был найден мертвым 5 января в душевой казармы войсковой части поселка Сокол. Солдата срочной службы призвали в армию полгода назад. Незадолго до гибели срочник поделился с родными планами о переводе на контрактную службу сроком на три года, после чего рассказал сестре о конфликте с одним из сослуживцев.

8 января следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ – «Доведение до самоубийства». На теле погибшего обнаружили многочисленные гематомы. Труп доставили в Челябинск военным бортом, откуда затем по настоянию родственников отправили на независимую экспертизу.

В ходе проверки выяснилось, что командир роты неофициально назначил старшим по взводу военнослужащего, с коим у южноуральского срочника регулярно возникали конфликты. По мнению общественников, именно нарушение уставной дисциплины и превышение полномочий могли привести к трагедии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ, после сообщения о гибели срочника в воинскую часть выехала следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, изъяты мобильный телефон потерпевшего, а также записи видеокамеры, установленной в казарме, опрошены сослуживцы.

В ходе предварительного следствия установлена причастность к преступлению рядового, проходящего военную службу по призыву в указанной воинской части. Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, фигуранта уголовного дела, а также еще одного сослуживца погибшего солдата также уличили в нарушении уставных правил взаимоотношения между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия.

«Из материалов прокурорской проверки следует, что в декабре 2017 года подозреваемый лично, а также с участием другого военнослужащего применял насилие к потерпевшему. В этот же день по данному факту возбуждено уголовное дело. В связи с нахождением второго подозреваемого на стационарном лечении мера процессуального принуждения в его отношении не избрана», – говорится в сообщении Военного следственного управления СК РФ.

Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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