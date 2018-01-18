До выборов президента осталось 59 дней: депутат челябинской Думы скрывает от общественности происходящее на своем предприятии

Руководство автотранспортного предприятия Челябинска закрывается от прессы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне челябинские транспортники пригласили представителей СМИ на собрание с руководством ООО «Общественный городской транспорт», обслуживающий муниципальные маршруты. Главный вопрос – задержка заработной платы.

Напомним, финансовые проблемы у предприятия, созданного после банкротства МУП «Челябавтотранс», вскрылись в конце прошлого года. Работникам не выплатили аванс за декабрь, а после новогодних праздников отказались выплачивать и остальную часть заработанных денег. Возмущает сотрудников ОГТ и позиция администрации автотранспортного предприятия, наотрез отказавшейся объяснить, когда коллектив получит декабрьскую зарплату.

Задать эти и другие вопросы в присутствии прессы транспортники надеялись на сегодняшней встрече с руководством компании. Однако охрана автотранспортного предприятия отказалась пропускать журналистов внутрь, заявив, что это частная собственность. Договориться со службой безопасности ОГТ не удалось и инициативной группе, организовавшей собрание.

По сути, чтобы пройти на территорию предприятия, необходимо получить единовременный пропуск, предоставив паспорт. По данным инициативной группы, в данном случае охранники действовали по негласному распоряжению администрации «Общественного городского транспорта», запретившей пускать журналистов.

Впрочем, руководство ОГТ это категорически отрицает, собственно, как и жалобы на невыплаты зарплаты.

Как сообщил РИА «Новый День» директор автотранспортного предприятия Дмитрий Холод, сегодня состоялось рабочее собрание с коллективом, на котором обсуждались плановые вопросы, касающиеся деятельности предприятия в первом квартале нового года.

На вопрос корреспондента о долгах по зарплате, собеседник заявил, что аванс за декабрь, а также остаток всей суммы работникам выплачены в полном объеме.

Но куда были переведены деньги, остается загадкой. Банковские карты работников предприятия до сих пор пусты, завили члены инициативной группы.

Что касается запрета пускать журналистов на собрание, г-н Холод заявил, что это внутреннее мероприятие и никаких договоренностей у него лично с прессой не было.

Вероятно, депутат Челябинской городской Думы не пожелал посвящать журналистов в финансовые проблемы своего предприятия: по данным представителя инициативной группы транспортников, на прошедшем сегодня собрании г-н Холод заявил, что долги по зарплате рабочим будут выдавать до марта текущего года частями. Причины задержки денег руководитель автотранспортного предприятия коллективу так и не пояснил, предложив рабочим надеяться на лучшее.

Челябинск, Юлия Димова

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