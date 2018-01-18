Челябинский завод остановили из-за выбросов

В Челябинске приостановлена работа одного из предприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, нарушения в работе ООО «Техно Проф» вскрылись в ходе проверки соблюдения экологических требований. Установлено, что на предприятии не проведена инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферу, не разработан и не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, не получено разрешение на выброс загрязняющих веществ, не разработан паспорт на пылегазоулавливающую установку.

Котельная предприятия работает на угле, выбросы производятся напрямую в атмосферу.

Ни разрешений, ни нормативных документов на выброс загрязняющих веществ руководство ООО предоставить не смогло.

Прокурор обратился с иском в Советский районный суд о запрете эксплуатации оборудования до устранения выявленных нарушений.

На основании решения суда межрайонный отдел приставов возбудил исполнительное производство.

Отметим, для остановки агрегатов специалистам понадобились сутки. В настоящий момент оборудование и котельная опечатаны.

Запустить производство собственники предприятия смогут лишь после исполнения всех требований прокурора. До этого момента судебные приставы будут контролировать сохранность пломб и печатей. В случае их повреждения должнику грозят штрафные санкции, административная и уголовная ответственность.

Челябинск, Юлия Димова

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