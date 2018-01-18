Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание в купелях Челябинска

Роспотребнадзору не понравилась воды в крещенских купелях Челябинска.

Напомним, в ночь с 18 на 19 ноября в областном центре будут действовать пять купелей: две на Шершневском водохранилище (акватория у храма всех святых и в микрорайоне Сосновка, улица Красных казаков), две на озере Смолино (ул. 5-я электровозная, 5а, храм в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», и на территории гостиничного комплекса «Смолино-Парк», храм в честь св. равноапостола Великого князя Владимира).

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, с целью профилактики и предотвращения возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний организован отбор проб воды поверхностных водоемов, в местах оборудования купелей, для исследования по микробиологическим показателям», – рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам исследований, качество воды Шершневского водохранилища, в акватории у храма всех святых и в микрорайоне Сосновка соответствует требованиям санитарных правил.

Качество воды в местах оборудованных купелей на озере Смолино и на озере Первое не соответствует гигиеническим нормативам, в связи с чем, управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует ограничить купание в купелях, оборудованных на этих водоемах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.18

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