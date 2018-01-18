Кастет VS монтировка: в Челябинске маршрутчики подрались на дороге

В Челябинске водители маршрутных такси устроили разборки на дороге.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем на проспекте Победы, на участке между улицей Артиллерийская и Горького.
Водители микроавтобусов, двигаясь в сторону Тракторозаводского района, не поделили дорогу.
Маршрутчики остановили транспорт и принялись выяснять отношения на глазах у изумленных пассажиров, перегородив проезд другим автомобилям.
Очевидцы происшествия сняли финальную часть потасовки на видео и опубликовали запись в соцсетях. За кадром слышно, как один из участников конфликта возмущается тем, что другой использовал в драке монтировку.
В ответ прозвучали обвинения в том, что у одного из водителей оказался в руках кастет.
По данным пассажиров, маршрутчики били друг друга по лицу и голове, однако на видео этого момента нет.
На кадрах лишь видно, как участников драки разнимает полицейский. Отметим, потасовка произошла в двух шагах от районного отдела МВД «Калининский».
Как сообщили в пресс-службе УМВД города, инцидент с участием водителей маршрутных такси зарегистрирован, в настоящий момент проводится проверка, выясняются причины конфликта.
Добавим, никто из пассажиров в драке с кастетом и монтировкой не пострадал.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 18.01.18
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