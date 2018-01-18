Южноуральская школьница погибла на горнолыжном курорте

В Челябинской области юная горнолыжница разбилась во время тренировки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 17 января в горнолыжном центре «Металлург – Магнитогорск», куда 14-летняя школьница отправилась на спортивные сборы.

По предварительным данным, во время спуска с горы на большой скорости воспитанница спортшколы олимпийского резерва вылетела с трассы в лес и сильно ударилась о камень. Очевидцы спустили пострадавшую к нижней станции подъемника и передали медикам, однако к тому моменту она уже была мертва, сообщает «Верстов.Инфо».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели спортсменки, на месте происшествия работает полиция и Следственный комитет.

Челябинск, Юлия Димова

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