Мэрия Челябинска запретила забастовку в центре города

Челябинскому штабу Навального отказали в проведении шествия 28 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сторонники оппозиционного политика получили ответ из администрации города о проведении протестного мероприятия в рамках всероссийской акции «Забастовка избирателей».

Напомним, члены челябинского штаба Навального намеревались организовать шествие по проспекту Ленина от памятника Курчатову до сквера на Алом поле. Завершить демонстрацию планировали митингом с участием 2,5 тысяч человек.

«В проведении шествия отказано по причине создания помех движению транспорта. Всякие демонстрации, эстафеты, крестные ходы и велопробеги конечно же никаких помех никогда не создают», – написал в соцсетях куратор челябинского штаба Алексей Табалов.

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Митинг в поддержку несостоявшегося кандидата в президенты челябинские власти ожидаемо предложили перенести подальше от центра. Сквер на Алом поле в самый ответственный момент оказался «забронирован», а сквер возле ДК Колющенко, наоборот, свободен. Организаторы забастовки избирателей с предложенной чиновниками альтернативой согласились: митинг состоится в полдень 28 января.

Отметим, сторонникам Алексея Навального в Магнитогорске в проведении акции протеста вовсе отказали.

Как уже сообщал «Новый День», в отличие от челябинских оппозиционеров, металлурги предложили чиновникам на выбор сразу несколько площадок для проведения акции, однако ни одна из них для этих целей не подошла.

Как поступят представители местного штаба в сложившейся ситуации, в настоящий момент решается.

Челябинск, Юлия Димова

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