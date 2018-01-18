Южноуральского депутата наказали за пьяное ДТП

В Челябинской области суд запретил председателю собрания депутатов садиться за руль.

Как уже сообщал «Новый День», парламентарий стал виновником дорожной аварии в ноябре прошлого года. Тогда спикер собрания депутатов Кунашакского района за рулем Opel не вписался в поворот и снес бордюрное ограждение в центре Кунашака. Сразу после случившегося водитель с места происшествия скрылся.

Спустя час парламентарий все же вернулся на место аварии, однако уже без машины. Очевидцы сообщают, что депутат был пьян, однако водитель уверял автоинспекторов в обратном. Впрочем, от прохождения медицинского освидетельствования автомобилист отказался.

16 января мировой суд вынес постановление по факту аварии с участием депутата.

Как следует из материалов дела, в судебном заседании виновник инцидента заявил, что во время движения у него заклинило рулевое управление, он вылетел с дороги и врезался в бордюр. Далее, по словам водителя, он решил отогнать поврежденную машину в гараж, пока она не заглохла, при этом телефона, чтобы вызвать ГИБДД, у него с собою не оказалось. Когда депутат пешком вернулся в центр Кунашака, на месте уже работали сотрудники полиции.

По иронии судьбы, в момент столкновения у машины отлетел госзнак, по которому автоинспекторы без труда определили марку и владельца машины.

Между тем, парламентарий продолжал настаивать на том, что сел за руль абсолютно трезвым, а выпил уже после аварии, чтобы снять стресс.

Суд признал депутата виновным в оставлении места ДТП, назначив наказание в виде лишения права управления транспортом сроком на один год. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в 10-дневный срок. По истечению этого времени спикер районного собрания депутатов рискует лишиться должности.

Челябинск, Юлия Димова

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