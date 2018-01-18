На Южном Урале погиб младенец – в крови нашли алкоголь

В Челябинской области расследуют странную смерть новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Коркино, сообщение о гибели трехнедельной малышки поступило из городской больницы №1 еще 19 декабря. По данному факту организована проверка.

По словам родителей, за несколько дней до смерти ребенок практически не пил молочную смесь, часто плакал и мало спал. Тело новорожденного направили на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой шокировали следователей. В крови младенца обнаружили этиловый спирт в концентрации 2%.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В прокуратуре Коркино постановление о возбуждении дела признали законным и обоснованным.

«Окончательное заключение экспертов еще не готово, потому что не получены результаты гистологического исследования. По предварительным данным, причиной смерти малышки стало алкогольное отравление», – пояснил руководитель следственного отдела Коркино Андрей Михалев.

Кто мог накачать новорожденную девочку алкоглем, в настоящий момент выясняется. В медицинском учреждении представителям СК заявили, что уже давно не используют этиловый спирт даже для дезинфекции места укола. Семья, в которой погибла малышка, характеризуется положительно. Потерявшая ребенка семейная пара воспитывает еще пятерых детей.

Челябинск, Юлия Димова

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