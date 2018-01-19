По факту гибели магнитогорской школьницы возбудили уголовное дело

Работников горнолыжного центра заподозрили в гибели юной спортсменки из Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», 14-летняя воспитанница спортклуба «Металлург-Магнитогорск» погибла во время тренировки недалеко от озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Школьница на большой скорости спускалась с горы и вылетела с трассы. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Республике Башкортостан, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, девочка травмировалась во время очередного спуска с горы по квалификации «гигантский слалом». Объезжая установленные тренером флажки, спортсменка упала и ударилась головой о камень.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины трагедии, устанавливаются лица, ответственные за безопасность трасс для юных спортсменов.

Точные причины смерти школьницы станут известны по итогам судебно-медицинской экспертизы. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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