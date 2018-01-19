В Челябинске магазин запчастей накажут за «мужика с пистолетом»

Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе, оскорбляющей память героя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного ведомства, возбуждено дело в отношении ООО «Домашний мастер» по факту распространения на телевидении и в общественном транспорте рекламы магазина запчастей и аксессуаров бытовой техники.

Основанием для этого послужила жалоба местного жителя, заявившего, что фраза в рекламе «у мужика с пистолетом», уточняющая расположение торгового объекта, звучит «пошло и оскорбительно».

В ходе проверки установлено, что данный магазин располагается рядом с многоэтажкой на улице Молодогвардейцев. На фасаде того же дома к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне было размещено объемное металлическое изображение – барельеф знаменитой фотографии Макса Альперта 1942 года «Комбат». Согласно версии, появившейся еще в советское время, в кадр попал младший политрук Алексей Еременко, погибший через несколько секунд после того, как был сделан снимок.

Впоследствии фотография и созданный по ней барельеф стали символами событий 1941-1945 годов.

Изображение офицера неоднократно использовалось при проведении памятных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Упоминание этих символов в рекламных целях наряду с просторечной лексикой, имеющей экспрессивно невежливую окраску, нарушает действующее законодательство, полагают в УФАС. Ведь одно из лексических значений слова «мужик» – «невоспитанный, грубый человек».

«В антимонопольную службу уже поступили сведения, что рекламодатель по собственной инициативе изменил содержание рекламы и исключил из нее фразу «у мужика с пистолетом», – отмечают в ведомстве. Заседание комиссии назначено на 25 января.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.01.18

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