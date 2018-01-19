«А чтобы не жаловались!» На Южном Урале нашли способ приструнить противников капремонта

В Челябинской области нашли способ прекратить поток жалоб населения на сборы денег за капремонт многоэтажек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлого года южноуральские должники, накопившие свыше 20 тысяч рублей долга за взносы регоператору, получили «красные» квитанции с предупреждением о подаче исков в суды.

По данным руководителя регионального фонда капремонта Вадима Борисова, судебная практика по взысканию долгов сформировалась еще в прошлые годы, однако долги населения по сравнению с трудозатратами и прочими расходами на их возвращение были финансово не оправданы. В прошлом году на физлиц подано более тысячи исков, в итоге треть ответчиков оплатили капремонт многоквартирных домов.

По состоянию на 1 января 2018 года в «черном списке» значится 4 тысячи 700 фамилий, общая сумма долга составляет158 миллионов рублей. Наибольшая задолженность числится за собственником нежилого помещения – физлицом, не оплатившим порядка 1 миллиона рублей.

К изнурительным судебным тяжбам Фонд капремонта Челябинской области решил подготовиться основательно.

По данным г-на Борисова, в ближайшее время будут проведены аукционы по выбору сторонних фирм по оказанию юридических услуг. Подрядчикам предложат выполнять бумажную работу, направляя должникам судебные приказы и документы в суд от имени регоператора.

Добавим, на фоне многолетних споров по поводу необходимости вносить плату за капремонт, в соцсетях уже развернулась массовая кампания против работы hегоператора. Озлобленные южноуральцы под различными «соусами» направляют в фонд письма с требованиями прекратить начислять им плату за капремонт, а также публикуют инструкции «Как легко избежать судебных взысканий». «Открою вам тайну: обычно, когда нам приходят необоснованная претензия либо необоснованный отказ от уплаты за капитальный ремонт, первое, что мы делаем – это проверяем данный лицевой счет и ставим автора обращения в список первоочередных исковых заявлений», – рассказывает Вадим Борисов.

Ничего плохого в мести непокорным южноуральцам директор фонда не видит, отмечая, что основная масса недовольных ни разу не оплачивала капремонт, а взыскивать деньги с должников – «святая обязанность регоператора».

Челябинск, Юлия Димова

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