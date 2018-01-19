Морозы крепчают: на Южном Урале похолодает до -37°C

В Челябинской области прогнозируются аномальные холода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, без существенных осадков, утром – местами изморозь и туманы.

По данным Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью столбики термометра опустятся до отметки -23, -28°C, в низинах похолодает до -33°C.

В дневные часы по области до -15, -20°C, на западе чуть теплее. Самой холодной окажется ночь на понедельник. В некоторых районах температура опустится до -37°C, в остальных территориях – до -29°C.

Температура воздуха в Челябинске в ближайшие выходные также приблизится к 30-градусной отметке.

Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с ухудшением погодных условий до 22 января в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, рост числа пожаров в жилом секторе, увеличение числа ДТП и случаев обморожений среди южноуральцев.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.01.18

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