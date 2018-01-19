На Южном Урале у должников за капремонт блокируют банковские счета

Жители Челябинской области юридически безграмотны в вопросах взыскания коммунальных долгов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала года Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах затеял массовую кампанию по возврату долгов населения. Работа активизировалась сразу по двум причинам – рост задолженности и окончание срока исковой давности по долгам.

Напомним, первые счета на оплату взносов за капремонт южноуральцам выставили в марте 2015 года, ровно через три года с должников, ни разу не оплативших этот вид жилищной услуги, по закону нельзя будет требовать оплаты долга.

Как отметил адвокат по вопросам жилищного и гражданского права Александр Щербинин, в 99% случаях регоператор Челябинской области взыскивает долги в упрощенном порядке, направляя южноуральцам по почте судебные приказы. Однако зачастую должник неправильно реагирует на такие письма, тем самым усложняет себе жизнь.

Далеко не каждый южноуралец знает, что на полученный судебный приказ следует направить в суд, вынесший решение, заявление об его отмене без указания причин. На основании этого взыскание долга прекратится, и регоператор будет вынужден добиваться денег в общем порядке, подавая заявление в суд. В этом случае должника обязаны вызвать в судебное заседание, в случае неявки процесс отложат, вдобавок, у ответчика будет больше шансов повлиять на ситуацию и изложить свои доводы, отмечает г-н Щербинин.

На практике все происходит иначе. Ответчик игнорирует судебный приказ, истекает установленный законом срок – 10 дней и на основании судебных решений приставы заводят исполнительное производство. В рамках принудительного взыскания списываются средства с банковских счетов должника, после чего карта блокируется до полного погашения долга. «Граждане начинают паниковать: у меня арестован счет, арестована квартира, установлен запрет на выезд за границу, но я ничего не знал и в суде не участвовал. Но формально все эти действия законны», – поясняет юрист.

С другой стороны, необходимо учитывать и законность действий приставов. К примеру, если выявленный счет – зарплатный или пенсионный, исполнители не вправе удерживать свыше 50% от имеющейся суммы. Однако доказать, что ты не «верблюд», придется самому должнику. Именно он должен предоставить справку с места работы, чтобы подтвердить назначение банковского счета.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.01.18

Морозы крепчают: на Южном Урале похолодает до -37°C. / «А чтобы не жаловались!» На Южном Урале нашли способ приструнить противников капремонта. / В Челябинске магазин запчастей накажут за «мужика с пистолетом». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»