Это не туман: ядовитый смог провисит над Челябинском все выходные

В Челябинске снова продлили режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся в областном центре до 19 часов 21 января. Предупреждение об НМУ 1 степени опасности также объявлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, очередная волна смога накрыла Челябинск в минувший вторник. Жители разных районов города жалуются на неприятный запах, плохую видимость и ухудшение самочувствия. Особо нелегко дышится челябинцам, подхватившим ОРВИ.

В период НМУ экстренные службы советуют челябинцам употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Промышленным предприятиям предписано значительно снизить объемы выбросов, остальным организациям – не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Челябинск, Юлия Димова

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