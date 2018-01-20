На трассе М5 под Миассом столкнулись 8 автомобилей: есть погибшие

Крупное ДТП произошло на трассе М5 в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, столкновение пяти легковушек и трех грузовиков зафиксировано накануне вечером на 1792 километре автодороги Челябинск – Москва. В результате аварии госпитализированы четыре человека. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится расследование.

По предварительным данным, масштабную аварию учинил водитель автомобиля Renault, обгонявший фуры на заснеженной трассе.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.01.18

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