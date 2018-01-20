Лишай атакует: в челябинском детсаду объявили карантин

Воспитанники челябинского детсада заболели лишаем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вспышка высоко заразной болезни зафиксирована в частном дошкольном учреждении. По словам родителей воспитанников, в одной из групп детского сада объявлен карантин, однако садик продолжает работать в обычном режиме.

В администрации учреждения челябинцам заявили, что можно приводить малышей в группу, однако те опасаются новых случаев заражения, сообщает «31 канал».

Вероятнее всего, речь идет о стригущем лишае, передающемся, как от больного животного, так и при контакте с подхватившим инфекцию человеком.

К основным симптомам трихофитии относят розовые пятна на коже с неровными краями белого цвета. Если в зоне поражения растут волосы, то они обламываются практически под корень. Инкубационный период лишая колеблется от 10 дней до 6 недель. Лечение при тяжелом течении болезни, как правило, затягивается на несколько месяцев.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.01.18

На трассе М5 под Миассом столкнулись 8 автомобилей: есть погибшие. / Особенности национального словоупотребления: куда исчезла «Единая Россия» из чиновных реляций?. Авторская колонка Виктора Елисеева. / Это не туман: ядовитый смог провисит над Челябинском все выходные. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»