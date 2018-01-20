В Челябинске незнакомец пробил череп 15-летней школьнице

В Челябинске неизвестный мужчина покалечил школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение о пострадавшем подростке поступило на пульт дежурного накануне в 18:30. 15-летнюю челябинку с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

По данным очевидцев, учащуюся школы танцев по дороге на тренировку подкараулил грабитель. На улице Первой пятилетки незнакомец схватил девочку за руку, ударил по голове, от чего та упала, отобрал сумку и скрылся. Лежащую на дороге школьницу заметили прохожие, они и вызвали «скорую».

В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка, устанавливается личность преступника.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.01.18

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